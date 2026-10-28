Курс на расширение: в Башкортостане открыли новый цех по сборке техники

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь и Башкортостан расширяют площади совместного производства троллейбусов. В промышленно-логистической зоне "Платформа" в Уфе открыли новый цех по сборке техники. Предприятие работает уже 3 года. За это время выпустили более 700 троллейбусов. И задача - увеличивать объемы.

Обновляем парк пассажирской техники в российских регионах

Мы вместе собираем троллейбусы уже не первый год. Обновляем парк пассажирской техники Башкортостана и других российских регионов. Новые троллейбусы скоро будут курсировать по улицам Уфы. Но марка "Горожанин" широко известна и за пределами Башкортостана. Например, часть машины в скором времени отправятся именно в Чебоксары.

Это не первый заказ, а значит, качество техники на высоте. Это троллейбусы с автономным ходом. Там, где есть контактная сеть и маршрут нужно продлить без нее, это оптимальная модель. Уже есть заказ из Донецка. Пытаемся найти лучшее решение для каждого региона.

Александр Ковалев, генеральный консул Беларуси в Башкортостане:

"Уже построено новое производственное помещение, предназначенное для увеличения мощностей. Потребность значительная. На сегодняшний день предприятие занимает 35 % российского рынка по производству троллейбусов".

Сейчас расширяем производственные площади. В промышленной зоне "Платформа" Уфы у нашего совместного предприятия свой новый павильон. Прежний цех в городе становится сервисным центром, а вся сборка на этой площадке.

Денис Рассадников, гендиректор АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод":

"Обсуждается также вопрос о расширении модельного ряда, который будет производиться в том числе на этой площадке. Все сотрудничество идет в хорошем темпе, в хорошем режиме, мы находимся в постоянном диалоге, в поиске различных технических решений. В следующем году совместное предприятие переедет на эту прекрасную площадь".

Площадь участка почти 30 тыс. кв. м, еще склад на 300 квадратов. Создано 200 новых рабочих мест. 28 октября цех показали нашей делегации во главе с председателем правления Нацбанка.

Совместная кооперация дает хороший результат. Каркас поставляет МАЗ, а после здесь он наполняется нужными комплектующими.

Мы заинтересованы и в новых проектах. Для комфортной работы, бизнеса партнеры выступают и за создание специального экономического режима Союзного государства и старта пилотного проекта именно в Башкортостане.

"Это не просто правовая оболочка, это конкретные преференции. Это сегодня создание еще более конкурентного пространства для того, чтобы продукция совместного производства могла быть востребована не только на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь, но и, конечно, на мировом пространстве. Сегодняшний пример сотрудничества двух компаний говорит о том, что именно формирование или использование компетенции Республики Беларусь и Республики Башкортостан могут создать действительно уникальный продукт", - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестполитики Башкортостана Рустам Муратов.

Обсуждаем и открытие торгового дома Башкортостана в Минске. Сейчас подбираем площадку. Это пространство для оптовиков, чтобы они смогли прийти и выбрать нужный себе товар.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана:

"Речь идет не только о товарах народного потребления и продуктах, легкой промышленности, но здесь речь идет в том числе и о химическом направлении, поэтому работа в этом направлении уже начинается. Мы подбираем территорию, предварительная территория уже есть, но будем работать над тем, чтобы этот шоурум наполнять. Наше министерство экономического развития будет активно развивать экономическую модель продвижения товаров Республики Башкортостан на территории Республики Беларусь. Ваши товары, товары производства Республики Беларусь сегодня пользуются огромной популярностью, очень большим спросом, даже больше, чем в средних регионах Российской Федерации".

Диалог в Уфе будет в ближайшее время продолжен в Минске. С визитом в Беларусь планирует приехать глава Башкортостана.