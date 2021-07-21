Курс биткоина рухнул ниже $30 000

Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов, потеряв за сутки 6 процентов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк Поднебесной приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой. Сегодня эксперты при прогнозировании крипторынка разбиты на два лагеря, одни считают, что эти виды активов сильно переоценены, что в скором будущем может обернуться "схлопыванием" "пузыря", в результате которого цены сильно упадут. При этом другие считают, что биткоин заменит обычные деньги к 2050 году, прогнозируя гипербиткоинизацию - тот момент, когда биткоин станет доминирующей формой денег в мире.