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Курс доллара может показать сильнейшее падение за год
Снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться сильнейшим за нынешний год, свидетельствуют данные торговых площадок. С ноября индекс доллара снизился на 3,6 %. Отдельно к евро американская валюта потеряла 3,7, к иене - 3 %. Таким образом ноябрь может оказаться для доллара худшим месяцем с начала года: для индекса и курса к евро это сильнейшее снижение с ноября 2022-го, к иене - с декабря.
Несколько поддерживает доллар опубликованная накануне статистика по ВВП США. К тому же рынки все больше уверены в том, что Федеральная резервная система завершила цикл ужесточения, а в следующем году может перейти к снижению учетной ставки. А это будет сдерживать стоимость национальной валюты.
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