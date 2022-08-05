Курс на северо-запад страны - Лукашенко проинспектирует работу АПК в Витебском регионе

В центре внимания Президента Беларуси сегодня будет Витебская область. Проинспектировав за прошедшие семь дней в двух районах столичный регион, в планах главы государства теперь работа на северо-западе страны.

Если в Минской области смотрели организованное с нуля хозяйство, применение новых подходов и технологий, то теперь в поле зрения будет функционирование созданных не так давно интеграционных структур.

Вопрос не новый: и в этом году, и ранее на уровне Президента обсуждался не раз. В регионе семь интеграционных объединений, в которые собрали хозяйства из категории "слабые" - на базе одного из них и разберут подробно работу в целом и тенденции. В графике главы государства осмотр производственных площадок, а также совещание в широком составе.