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Курс на страны Африки - Беларусь и Экваториальная Гвинея подписали ряд документов о сотрудничестве

100 миллионов долларов к 2030 году с проектами в разных сферах экономики - такой ориентир ставят себе Беларусь и Экваториальная Гвинея.

8 сентября завершился первый официальный визит к нам лидера этой африканской страны. Стороны подтвердили решимость развивать промышленную кооперацию между странами. В числе предложений совместное участие в торговых альянсах с возможностью выхода на обширные рынки соседних стран Африканского континента. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. Лидеры двух стран договорились расширить партнерство в экономике, торговле и сельском хозяйстве, научном и техническом сотрудничестве, здравоохранении и культуре. Многие эксперты подтверждают: страны Африки - одно из самых перспективных для Беларуси направлений как в экономике, так и политике.

Экономические модели могут быть довольно комплиментарны, то есть подходить друг другу в силу того, что у стран Африканского континента довольно разработанная сырьевая база, чего не хватает как раз белорусской экономике. Но в Беларуси развиты технологии, очень серьезная индустриальная база, перерабатывающая промышленность, и это как раз то, чего нет у стран Западной Африки по крайней мере. Также не стоит забывать, что в Беларуси довольно развито производство транспорта, довольно серьезный инфраструктурный опыт, и это опять же слабое место для стран Африканского континента. Здесь взаимодействие, я думаю, может быть очень продуктивным.
Сергей Рекеда, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

Несомненно, африканский регион привлекает многих, но каждый идет туда с разными намерениями. Курс Беларуси на страны Африки - это вовсе не ответ на санкционную риторику Запада. Этот маршрут мы начали прокладывать задолго до. Африка для Беларуси - регион не просто интересный, а полноценная и выгодная стратегия сотрудничества, направленная на обоюдную выгоду и долгую перспективу.

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