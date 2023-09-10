Курс на страны Африки - Беларусь и Экваториальная Гвинея подписали ряд документов о сотрудничестве

Экономические модели могут быть довольно комплиментарны, то есть подходить друг другу в силу того, что у стран Африканского континента довольно разработанная сырьевая база, чего не хватает как раз белорусской экономике. Но в Беларуси развиты технологии, очень серьезная индустриальная база, перерабатывающая промышленность, и это как раз то, чего нет у стран Западной Африки по крайней мере. Также не стоит забывать, что в Беларуси довольно развито производство транспорта, довольно серьезный инфраструктурный опыт, и это опять же слабое место для стран Африканского континента. Здесь взаимодействие, я думаю, может быть очень продуктивным.

Сергей Рекеда, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН