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Курсы валют на 13 января: белорусский рубль укрепился к основным валютам

Белорусский рубль по итогам торгов на валютно-фондовой бирже укрепился к основным валютам.

Итак, доллар стоит 3 рубля 47 копеек, евро сбавил позиции - его курс 3,56; за 10 юаней просят 4,74 белорусских рублей; за 100 российских дают 3 рубля 41 копейку.

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