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Курсы валют на 28 октября: белорусский рубль окреп к основным валютам
По итогам прошедших торгов на валютно-фондовой бирже, белорусский рубль окреп к основным валютам.
Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 30 копеек; евро по курсу Национального банка - 3,57; за 10 юаней дают 4 рубля 65 копеек, а 100 российских рублей стоят 3,43 белорусских.
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