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Курсы валют на 9 октября: белорусский рубль укрепился к российскому и ослаб к доллару и юаню

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к российскому и ослаб к доллару и юаню.

Итак, установлены следующие курсы валют. Доллар - 3 рубля 29 копеек, за 10 юаней на торгах давали 4 рубля 70 копеек. Курс российского рубля - 3,45 белорусского. Курс евро по Нацбанку - 3,61 рубля.

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