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Курсы валют на 4.03.2020

На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 24 копейки, евро - 2 рубля 49 копеек, и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских.

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