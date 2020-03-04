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Курсы валют на 4.03.2020
На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 24 копейки, евро - 2 рубля 49 копеек, и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских.
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