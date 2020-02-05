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Курсы валют
На прошедших накануне торгах доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. И на сегодня доллар - 2 рубля 15 копеек, евро - 2 рубля 37 копеек, и 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей.
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