Курсы валют на 15 апреля 2020

К ситуации на Белорусской валютно-фондовой бирже. На прошедших накануне торгах рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И к этому часу доллар 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских.



