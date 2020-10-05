ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют

Курсы валют

На прошедших торгах рубль остался неизменным ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейки. Евро 3 рубля 7 копеек. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все