ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 21 июля

На прошедших торгах белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копеек, евро - 2 рубля 99 копеек, и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все