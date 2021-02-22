ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют

К курсам валют. На прошедших торгах евро прибавил в цене, курс доллара практически не изменился. И на это утро: доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 3 рубля 14 копеек и 3 рубля 51 копейку стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все