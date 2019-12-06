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Курсы валют

На прошедших накануне торгах рубль ослаб ккорзине валют на 0,22 процента. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 12 копеек. Евро - 2 рубля 35 копеек. И 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.

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