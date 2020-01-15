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Курсы валют на 15 января 2020 года

На прошедших накануне торгах рубль остался неизменным к корзине валют.

Курсы валют по Нацбанку на 15 января 2020 года:

  • Доллар - 2,12
  • Евро -2,36.
  • Российскийрубль -3,45 за 100 рублей.

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