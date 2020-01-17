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Курсы валют на 17 января 2020 года

На прошедших накануне торгах рубль окреп к корзине валют на 4 сотых процента.Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 12 копеек. Евро 2 рубля 37 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.

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