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Курсы валют

На прошедших накануне торгах рубль ослаб к корзине валют на семь сотых процента. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 10 копеек. Евро 2 рубля 34 копейки. И 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских рублей.

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