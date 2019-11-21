Курсы валют

На прошедших накануне торгах рубль окреп к корзине валют на 0,04 %. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 5 копеек. Евро - 2 рубля 27 копейки. И 3 рубля 20 копеек стоят 100 российских рублей.