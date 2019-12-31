Курсы валют

На прошедших накануне торгах рубль ослаб к корзине валют на 0,15 %. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 10 копеек. Евро 2 рубля 35 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

