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Курсы валют

На прошедших накануне торгах доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Доллар - 2 рубля 11 копеек, евро - 2 рубля 33 копейки и 3 рубля 28 копеек стоят 100 российских рублей на сегодня.

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