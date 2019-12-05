Курсы валют

На прошедших накануне торгах рубль ослаб к корзине валют на 0,33 процента. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 12 копеек. Евро - 2 рубля 35 копеек. И 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских рублей.