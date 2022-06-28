Курсы валют: Белорусский рубль укрепился к доллару

Доллар стал дешевле, российский рубль и евро выросли в цене. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 53 копейки. Евро стал дороже - курс Нацбанка составил 2 рубля 66 копеек. 10 юаней стоят 3,80 и 4 рубля 73 копейки просят за 100 российских рублей.