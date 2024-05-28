Курсы валют - белорусский рубль укрепился к доллару и юаню

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Наш рубль укрепился к доллару и юаню. На утро 28 мая представлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 17 копеек, за 10 юаней на торгах давали 4 рубля 36 копеек, 3 рубля 57 копеек стоят 100 российских рублей. Курс евро по Нацбанку составил 3 рубля 45 копеек.