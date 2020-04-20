Курсы валют. Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США подешевел 2,445. Евро 2,6489. Рубль России стал дороже 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

