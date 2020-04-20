3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Курсы валют. Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал
Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США подешевел 2,445. Евро 2,6489. Рубль России стал дороже 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП