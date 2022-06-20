Курсы валют: доллар и российский рубль подешевели, евро и юань подорожали

По итогам последних торгов доллар и российский рубль подешевели, а евро и китайский юань стали дороже. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 2 рубля 67 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 82 копейки, а за 100 российских 4 рубля 49 копеек.