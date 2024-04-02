Курсы валют: доллар подешевел, российский рубль и юань подорожали

Актуальные курсы валют на 2 апреля. На торгах доллар подешевел, а российский рубль и юань подорожали. И на это утро актуальные курсы: доллар стоит 3 рубля 25 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 47 копеек, 3 рубля 52 копейки стоят 100 российских, и курс евро по Нацбанку составил 3 рубля 50 копеек.