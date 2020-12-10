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Курсы валют на 10 декабря. Белорусский рубль укрепился к доллару
Сейчас о курсах валют. Ситуация на рынке страны стабильна. На прошедших торгах белорусский рубль укрепил свои позиции. Доллар дешевеет - его стоимость 2 рубля 55 копеек. Евро также идет вниз - минимально за него просят 3 рубля 09 копеек. Российский рубль продолжает дорожать. 3,48 стоят 100 российских рублей.
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