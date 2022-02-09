Курсы валют на 10 февраля

О курсах валют. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но сдал немного позиции к российскому. За американский доллар просят 2 рубля 56 копеек. Евро стал дешевле - курс Нацбанка составил 2 рубля 92 копеек. 3,43 стоят 100 российских рублей.