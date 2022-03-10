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Курсы валют на 10 марта

Доллар и евро на торгах 9 марта подорожали, российский рубль подешевел. Доллар стоит 3 рубля 30 копеек, евро - 3 рубля 62 копейки. 2 рубля 74 копейки стоят 100 российских.

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