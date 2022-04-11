ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 11 апреля

Белорусский рубль укрепился к четырем основным позициям. За американский доллар просят 2 рубля 77 копеек. Евро стал дешевле - курс Нацбанка составил ровно 3 рубля. 10 юаней стоят 4,36 и 3 рубля 65 копеек просят за 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все