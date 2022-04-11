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Курсы валют на 11 апреля
Белорусский рубль укрепился к четырем основным позициям. За американский доллар просят 2 рубля 77 копеек. Евро стал дешевле - курс Нацбанка составил ровно 3 рубля. 10 юаней стоят 4,36 и 3 рубля 65 копеек просят за 100 российских рублей.
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