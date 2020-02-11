Курсы валют на 11 февраля

Доллар и евро подорожали на последних торгах в Минске, российский рубль подешевел. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1847. Евро 2,392. Курс российского рубля снизился 3,4246 за 100 российских по Нацбанку сегодня.



