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Курсы валют на 11 февраля

Доллар и евро подорожали на последних торгах в Минске, российский рубль подешевел. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1847. Евро 2,392. Курс российского рубля снизился 3,4246 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

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