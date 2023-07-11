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Курсы валют на 11 июля: белорусский рубль укрепился к основным валютам

Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам. Итак, доллар стоит 3 рубля 5 копеек. Евро по Нацбанку - 3 рубля 34 копейки. За десять юаней дают 4,21, а за сто российских 3 белорусских рубля 33 копейки.

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