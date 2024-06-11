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Курсы валют на 11 июня - доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара, китайский юань и российский рубль подешевели.

На вторник, 11 июня, установлены следующие курсы: доллар - 3 белорусских рубля 19 копеек, евро по Нацбанку - 3,42 рубля. За 10 юаней дают 4 рубля 38 копеек, а за 100 российских - 3,58 белорусского рубля.

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