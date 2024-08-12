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Курсы валют на 12 августа

Белорусский рубль укрепился к российскому и ослаб к доллару, евро и юаню.

Актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 3 белорусских рублей 12 копеек. Евро стоит 3 рубля 41 копейку. 10 юаней стоят 4 рубля 35 копеек. А 100 российских - 3 рубля 58 копеек.

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