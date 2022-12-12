Курсы валют на 12 декабря: какие валюты прибавили в цене

Курсы валют, которые установили на последних торгах на бирже. Белорусский рубль укрепился к доллару, а евро, российский рубль и юань подорожали. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 47 копеек, евро на уровне 2 рублей 59 копеек, за десять юаней просят три рубля 55 копеек, а за 100 российских 3 рубля 96 копеек.