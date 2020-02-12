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Курсы валют на 12 февраля

Евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Курсом на завтра евро Br2,3918, американская валюта Br2,1924. 100 российских оценили в три рубля 42 копейки (Br3,4286).

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