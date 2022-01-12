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Курсы валют на 12 января

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на утро 12 января доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2 рубля 92 копейки. 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

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