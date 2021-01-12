Курсы валют на 12 января 2021 года

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и укрепился к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 58 копеек. Евро 3 рубля 14 копеек. И 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.