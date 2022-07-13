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Курсы валют на 13 июля: евро почти сравнялся с долларом

На торгах во вторник евро почти сравнялся с долларом, курс российского рубля повысился. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 62 копейки, евро - 2.63. За 10 юаней дают 3 рубля 98 копеек. И 4 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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