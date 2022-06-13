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Курсы валют на 13 июня - доллар, евро и юань подешевели

На торгах в минувшую пятницу доллар, евро и юань подешевели, российский рубль подорожал. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 70 копеек. За 10 юаней дают 3 рубля 89 копеек. И 4 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.

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