ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 13 марта

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. И к этому часу: доллар - 2 рубля 35 копеек, евро - 2 рубля 65 копеек и 3 рубля 17 копеек стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все