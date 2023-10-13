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Курсы валют на 13 октября
Белорусский рубль укрепился к доллару, евро и юаню и ослаб к российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку. Доллар подешевел до 3,29. Евро тоже сдал позиции - 3,49. За 10 юаней дают 4,51. А за 100 российских - 3 рубля и 39 копеек.
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