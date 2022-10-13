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Курсы валют на 13 октября: белорусский рубль укрепился к доллару

По итогам последних торгов на бирже белорусский рубль укрепился к доллару, китайскому юаню и российскому рублю. А европейская валюта подорожала.

Доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро 2 рубля 53 копейки. За десять юаней просят 3 рубля 55 копеек, а за сто российских - 4 рубля 3 копейки.

Фото:pixabay.com

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