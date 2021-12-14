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Курсы валют на 14 декабря

Доллар и евро на торгах в понедельник подешевели, российский рубль подорожал. Доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 84 копейки. 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

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