Курсы валют на 14 июля: евро продолжает терять в цене

На прошедших накануне торгах доллар, евро и юань продолжают терять в цене, курс российского рубля подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 62 копейки, 10 юаней - 3 рубля 91 копейка и 4 рубля 44 копейки стоят 100 российских.