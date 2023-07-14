Курсы валют на 14 июля: российский рубль и юань подорожали

Ситуация на валютном рынке: доллар подешевел, российский рубль и китайский юань подорожали. Итак, американская валюта закрыла торги на отметке 3 рубля 2 копейки. Курс евро по Нацбанку вырос до 3 рублей 37 копеек. За десять юаней дают 4 рубля 2 копейки, а за 100 российских - 3,34 белорусских.