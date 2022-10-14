Курсы валют на 14 октября

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

На сегодня установлены следующие курсы. Доллар - 2 рубля 57 копеек, евро - 2 рубля 51 копейка. За 10 юаней на торгах давали 3 рубля 56 копеек и 4,03 стоят 100 российских рублей.

