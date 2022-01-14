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Курсы валют на 14 января
Доллар и российский рубль на торгах подешевели, евро подорожал. Доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 2 рубля 93 копейки.3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.
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