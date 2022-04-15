Курсы валют на 15 апреля: доллар, евро и юань подорожали

Доллар, евро и юань подорожали на торгах, а российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 85 копеек, евро - 3 рубля и 11 копеек, за 10 юаней просят 4 рубля 48 копеек, а за 100 российских - 3 рубля, 51 копейку.